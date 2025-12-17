Лезвия в хлебе обнаружили покупатели нескольких супермаркетов в США

«Здоровье и безопасность наших клиентов всегда являются главным приоритетом. Мы удалили и тщательно проверили все потенциально затронутые товары в магазинах Билокси. Мы ценим правоохранительные органы за их оперативные действия и продолжим сотрудничать с ними в ходе расследования», — заявил представитель сети.