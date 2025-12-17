Лезвия в хлебе обнаружили покупатели нескольких супермаркетов в США

Покупатели нескольких популярных супермаркетов в американском Билокси, штат Миссисипи, обнаружили в хлебе лезвия после того, как принесли продукты домой, материал из New York Post перевел aif.ru.
Уточняется, что полиция проверила камеры видеонаблюдения, после чего задержала 33-летнюю местную жительницу, сейчас она содержится под стражей.
По словам правоохранителей, сотрудники магазинов нашли еще несколько поврежденных упаковок, продукты изъяли из продажи.
«Здоровье и безопасность наших клиентов всегда являются главным приоритетом. Мы удалили и тщательно проверили все потенциально затронутые товары в магазинах Билокси. Мы ценим правоохранительные органы за их оперативные действия и продолжим сотрудничать с ними в ходе расследования», — заявил представитель сети.
Он призвал выбросить любые товары с поврежденной упаковкой и обратиться к администрации магазинов за возвратом денег.
Сейчас полиция выясняет мотивы женщины, которая рассовывала лезвия.