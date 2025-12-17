Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лезвия в хлебе обнаружили покупатели нескольких супермаркетов в США

Американку арестовали после того, как несколько покупателей обнаружили лезвия в хлебе, принеся продукты домой.

Покупатели нескольких популярных супермаркетов в американском Билокси, штат Миссисипи, обнаружили в хлебе лезвия после того, как принесли продукты домой, материал из New York Post перевел aif.ru.

Уточняется, что полиция проверила камеры видеонаблюдения, после чего задержала 33-летнюю местную жительницу, сейчас она содержится под стражей.

По словам правоохранителей, сотрудники магазинов нашли еще несколько поврежденных упаковок, продукты изъяли из продажи.

«Здоровье и безопасность наших клиентов всегда являются главным приоритетом. Мы удалили и тщательно проверили все потенциально затронутые товары в магазинах Билокси. Мы ценим правоохранительные органы за их оперативные действия и продолжим сотрудничать с ними в ходе расследования», — заявил представитель сети.

Он призвал выбросить любые товары с поврежденной упаковкой и обратиться к администрации магазинов за возвратом денег.

Сейчас полиция выясняет мотивы женщины, которая рассовывала лезвия.