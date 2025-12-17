Квартиру нижегородской семьи в историческом доме изъяли из собственности

Квартиру семьи Сусловых, которая 100 лет прожила в доме на улице Студеной в Нижнем Новгороде, изъяли из собственности. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Дом построили еще в 1904 году и позже включили в число объектов культурного наследия. Несмотря на проведение ремонта в нем, министерство имущества по-прежнему относит здание к аварийным. Из-за угрозы обрушения ведомство ввело чрезвычайную ситуацию, которая юридически позволяет реквизировать имущество.
Семья отказалась выезжать из квартиры, поэтому недвижимость просто изъяли из собственности. Теперь нижегородцы проживают там незаконно.
«Квартиры были расселены, но здесь были коммунальные квартиры, поэтому многие хотели съехать. Так как это мое историческое жилье, здесь еще бабушка с дедушкой жили, я, разумеется, никуда съезжать не хотел», — говорит собственник.
Владелец пытался оспорить реквизицию, однако суд не удовлетворил его иск. Экспертиза оценила трехкомнатную квартиру в центре города в 6 млн рублей. С такой оценкой квартиры согласилась и прокуратура. Сейчас здание принадлежит московской фирме и выселением должны заниматься ее представители.