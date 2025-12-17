Пермяки через Max могут обезопасить близких от аферистов

Уточняется, что также сервис защищает от спама и нежелательного контента. Режим может включить один из членов семьи и раздать его другим. Для этого нужно обновить приложение, в разделе «Приватность» выбрать «Семейную защиту» и нажать на кнопку «Создать защиту». На экране смартфона появится код, который следует отправить другому члену семьи. Родственник также должен зайти в раздел «Семейная защита» и вступить в режим по коду. В пресс-службе правительства уточняют, что код действителен только десять минут и подключиться к режиму можно один раз.