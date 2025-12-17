Пермяки через Max могут обезопасить близких от аферистов

В мессенджере появилась новая функция.
Жителям Пермского края доступен режим «Семейная защита» в национальном мессенджере Max. Этот сервис помогает защитить родных и близких от мошенников. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.
«Это режим, который включает набор настроек. Так можно оградить детей, старших родственников и других членов семьи от злоумышленников», — рассказали в краевом правительстве.
Уточняется, что также сервис защищает от спама и нежелательного контента. Режим может включить один из членов семьи и раздать его другим. Для этого нужно обновить приложение, в разделе «Приватность» выбрать «Семейную защиту» и нажать на кнопку «Создать защиту». На экране смартфона появится код, который следует отправить другому члену семьи. Родственник также должен зайти в раздел «Семейная защита» и вступить в режим по коду. В пресс-службе правительства уточняют, что код действителен только десять минут и подключиться к режиму можно один раз.
Член семьи, который раздал остальным код для подключения к режиму, может управлять настройками приватности участников. То есть он решает, от кого родственник принимает звонки, и кто его добавляет в чаты. Также владелец «Семейной защиты» определяет, какой контент нежелательно видеть родственникам.