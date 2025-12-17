Ричмонд
Власти Благовещенска из-за жалоб жителей начали отпугивать ворон из города

В Благовещенске участились обращения в мэрию с жалобами на засилье ворон.

Источник: Аргументы и факты

В Благовещенске увеличилось количество жалоб на ворон, по этой причине мэрия решила принять меры.

В октябре специалисты городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) и Управления по охране животного мира Амурской области приступили к отпугиванию птиц с мест их ночевок и кормления.

Для этого используются различные методы, такие как фонари, лазерные указки и шумовые устройства «Сигнал охотника» и «Гром». Эти методы постоянно меняются, чтобы вороны не успевали привыкнуть к ним.

«Мы регулярно проверяем территории, которые уже свободны от птиц, и при появлении даже единичных особей снова применяем средства отпугивания. Это позволило очистить центр города от ворон», — подчеркнул заместитель мэра Виталий Рудненок.