Власти Благовещенска из-за жалоб жителей начали отпугивать ворон из города

В Благовещенске увеличилось количество жалоб на ворон, по этой причине мэрия решила принять меры.
В октябре специалисты городского управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) и Управления по охране животного мира Амурской области приступили к отпугиванию птиц с мест их ночевок и кормления.
Для этого используются различные методы, такие как фонари, лазерные указки и шумовые устройства «Сигнал охотника» и «Гром». Эти методы постоянно меняются, чтобы вороны не успевали привыкнуть к ним.
«Мы регулярно проверяем территории, которые уже свободны от птиц, и при появлении даже единичных особей снова применяем средства отпугивания. Это позволило очистить центр города от ворон», — подчеркнул заместитель мэра Виталий Рудненок.