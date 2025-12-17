Германия потеряла свыше 70% экспорта в Россию после ввода санкций

За три года поставки товаров и услуг из Германии в Россию сократились более чем на 70%. Такие данные приводит РИА Новости на основе статистики европейского бюро Евростат.
Экспорт упал с 19,6 миллиарда евро за первые девять месяцев 2021 года до всего лишь 5,2 миллиарда за тот же период 2024 года. Это означает снижение на 73,5 процента.
Доходы немецких компаний от российского рынка также резко уменьшились. Если в 2021 году они составляли около 2,3 миллиарда евро, то в текущем году упали до 584 миллионов евро в среднем за месяц.
Ранее президент России Владимир Путин дал комментарий по поводу отношений с Европой. Он заявил, что европейские страны сами начали дистанцироваться после начала конфликта на Украине.
Путин подчеркнул, что Россия открыта для восстановления экономического сотрудничества. Он отметил, что Москва готова к взаимодействию, если такая инициатива поступит со стороны Европейского союза.