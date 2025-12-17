Сильный снег и метели прогнозируют в Иркутской области 18 декабря

IrkutskMedia, 17 декабря. Переменная облачность ожидается в Иркутской области 18 декабря. На юге прогнозируется снег, в отдельных районах сильный. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах, а также ночью в верхнеленских, местами пройдет небольшой снег. Утром в северных районах возможен туман, сообщает Иркутский гидрометцентр.
Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5−10 м/с, местами с порывами 15−20 м/с. В южных районах порывы ветра могут достигать 25 м/с, ожидаются метели.
Температура ночью составит −10…-15°C, в некоторых районах −20…-25°C. Днем столбик термометра опустится до −8…-13°C, местами до −18…-23°C. В Киренском, Катангском и северо-восточных районах ночью ожидается −29…-34°C, в низинах −39…-44°C, а днем температура составит −23…-28°C, в отдельных районах −33…-38°C.