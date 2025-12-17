Сильный снег и метели прогнозируют в Иркутской области 18 декабря

IrkutskMedia, 17 декабря. Переменная облачность ожидается в Иркутской области 18 декабря. На юге прогнозируется снег, в отдельных районах сильный. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах, а также ночью в верхнеленских, местами пройдет небольшой снег. Утром в северных районах возможен туман, сообщает Иркутский гидрометцентр.