Авиакомпания «ИрАэро» расширит географию субсидируемых рейсов в 2026 году

IrkutskMedia, 17 декабря. В 2026 году авиакомпания «ИрАэро» увеличит количество субсидируемых перелётов. Перевозчик запустит новые рейсы на Дальний Восток, а также продолжит летать по социально значимым маршрутам, в том числе Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе авиакомпании.