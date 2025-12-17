Ричмонд
Авиакомпания «ИрАэро» расширит географию субсидируемых рейсов в 2026 году

Перевозчик откроет новые льготные маршруты на Дальний Восток и другие направления.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 декабря. В 2026 году авиакомпания «ИрАэро» увеличит количество субсидируемых перелётов. Перевозчик запустит новые рейсы на Дальний Восток, а также продолжит летать по социально значимым маршрутам, в том числе Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В рамках федеральной программы обеспечения доступности воздушных перевозок организация будет осуществлять субсидированные рейсы по следующим направлениям:

  • Благовещенск — Магадан;
  • Чита — Благовещенск;
  • Улан-Удэ — Благовещенск;
  • Иркутск — Благовещенск;
  • Чита — Магадан;
  • Улан-Удэ — Южно-Сахалинск;
  • Иркутск — Самара;
  • Иркутск — Таксимо.

В следующем году авиакомпания «ИрАэро» планирует открыть еще ряд льготных направлений, среди которых Абакан — Чита, Благовещенск — Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск — Чита, Магадан — Улан-Удэ, Чита — Южно-Сахалинск и другие маршруты.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что с 1 сентября аэропорт Горно-Алтайска запустил субсидированные рейсы в Иркутск. Самолет летает два раза в неделю. Время в пути составит 2 часа 30 минут.