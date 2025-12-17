Госдума ужесточила выдачу микрозаймов: что это значит для омичей

Согласно принятому документу, максимальная переплата по микрозаймам сократится с 130% до 100% годовых. Кроме того, с октября 2026 года вводится так называемое правило «один дорогой микрозайм в одни руки»: каждый заемщик сможет оформить только один кредит с полной стоимостью более 100% годовых. Полностью ограничение заработает с 2027 года.