Госдума ужесточила выдачу микрозаймов: что это значит для омичей

Долговая нагрузка будет контролироваться строже, а предпринимателям станет проще получить финансирование.

Источник: Комсомольская правда

Государственная Дума приняла закон, который вносит существенные изменения в деятельность микрофинансовых организаций (МФО). Нововведения коснутся и жителей Омской области: они направлены на защиту граждан от чрезмерной долговой нагрузки и одновременно на поддержку малого и среднего бизнеса.

Согласно принятому документу, максимальная переплата по микрозаймам сократится с 130% до 100% годовых. Кроме того, с октября 2026 года вводится так называемое правило «один дорогой микрозайм в одни руки»: каждый заемщик сможет оформить только один кредит с полной стоимостью более 100% годовых. Полностью ограничение заработает с 2027 года.

При этом закон расширяет возможности для предпринимателей: максимальный размер микрозайма для бизнеса увеличивается с 5 до 15 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что в Омской области утвердили МРОТ на 2026 год.