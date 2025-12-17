Ричмонд
СМИ: Бойцы ВСУ попытались проникнуть на территорию Белгородской области

Украинские бойцы попытались пересечь границу с Россией через Белгородскую область. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

Украинские бойцы попытались пересечь границу с Россией через Белгородскую область. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Telegram-канале Shot.

Изначально вражеская диверсионно-разведывательная группа из трех человек хотела провести разведку в районе населенного пункта Старица Харьковской области.

Военные направлялись в сторону села Муром. Их перемещения заметил российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — он наблюдал за попыткой ВСУ пересечь границу.

На диверсантов сбросили несколько гранат. Удалось ликвидировать каждого, уточнили в публикации. Официального подтверждения информации от Минобороны пока не поступало.

В этот же день артиллеристы группировки войск «Запад» сорвали попытки украинских военных приблизиться к освобожденному Купянску.

Несмотря на это, украинское командование не бросает попытки прорваться город. Недавно стало известно, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск с бразильскими наемниками и тюремщиками.

Кроме того, недавно украинские солдаты взяли в заложники около 500 мирных жителей в Купянске-Узловом. Людей удерживают в поселке и используют как живой щит.

