Охрану нижегородских школ усилят после ножовщины в Подмосковье

Напомним, 16 декабря подросток напал с ножом на учеников в подмосковной школе. В результате погиб 10-летний школьник, еще несколько ребят и охранник получили ранения.
После случившегося в нижегородском минобре провели экстренное совещание с руководителями муниципальных управлений образования. Им поручено принять дополнительные меры по обеспечению безопасности в школах.
В частности, усилен контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, увеличена частота проверок зданий и сооружений, а также организованы внеплановые инструктажи для охранников, педагогов и самих учащихся.
По данным ведомства, в регионе функционирует более 2 700 образовательных организаций. В зависимости от степени риска, они охраняются сотрудниками частных охранных предприятий, Росгвардии или полиции.
«Учреждения оснащены техническими средствами охраны с выводом сигнала на пульты централизованного наблюдения филиалов вневедомственной охраны. Также в регионе проводится обучение сотрудников образовательных учреждений, включая педагогов, по вопросам антитеррористической защищенности. С родителями школьников ведётся постоянная профилактическая работа по вопросам безопасности и повышению бдительности при угрозе терактов», — подчеркнули в профильном министерстве.
Кроме того, в школах регулярно проверяются системы охраны, проводятся профилактические беседы с детьми и их родителями, в том числе с участием педагогов-психологов.
В регионе действует Центр психологической безопасности и профилактики деструктивных явлений. С 1 ноября запущен в работу анонимный чат «Мы с тобой онлайн», предназначенный для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.