Охрану нижегородских школ усилят после ножовщины в Подмосковье

«Учреждения оснащены техническими средствами охраны с выводом сигнала на пульты централизованного наблюдения филиалов вневедомственной охраны. Также в регионе проводится обучение сотрудников образовательных учреждений, включая педагогов, по вопросам антитеррористической защищенности. С родителями школьников ведётся постоянная профилактическая работа по вопросам безопасности и повышению бдительности при угрозе терактов», — подчеркнули в профильном министерстве.