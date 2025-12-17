Маршрут № 56 в Иркутске вернулся прежним перевозчикам

В Иркутске маршрут № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» снова будет обслуживать прежнее объединение перевозчиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
Напомним, ранее было объявлено об аннулировании с 17 декабря 2025 свидетельства на обслуживание этого маршрута, выданного товариществу компаний «Слава», «КарТур», «Ковчег» и «Бригада». Этим перевозчикам предлагалось подать заявление на получение нового документа.
Теперь без проведения конкурса им вновь выдано свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута. Таким образом, они продолжат работу на маршруте № 56.
