Маршрут № 56 в Иркутске вернулся прежним перевозчикам

Свидетельства выдали без проведения конкурса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске маршрут № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» снова будет обслуживать прежнее объединение перевозчиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Напомним, ранее было объявлено об аннулировании с 17 декабря 2025 свидетельства на обслуживание этого маршрута, выданного товариществу компаний «Слава», «КарТур», «Ковчег» и «Бригада». Этим перевозчикам предлагалось подать заявление на получение нового документа.

Теперь без проведения конкурса им вновь выдано свидетельство об осуществлении перевозок и карты маршрута. Таким образом, они продолжат работу на маршруте № 56.

