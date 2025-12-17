500 мешков с трупами нашли в окрестностях стадиона чемпионата мира по футболу

Около 500 мешков с останками обнаружены неподалёку от стадиона ЧМ-2026 в Мексике, сообщает издание El País.
Это ужасающее открытие сделали поисковые группы и власти в окрестностях Гвадалахары. Город готовится принять матчи мирового первенства.
За последний год в радиусе 20 км от арены «Акрон» нашли несколько тайных захоронений. В них находились мешки с человеческими останками. Всего было найдено около 500 таких мешков.
Как рассказал журналистке один из поисковиков, они следят за работой прокуратуры. Активисты считают, что власти без их давления не стали бы расследовать произошедшее должным образом.
Поисковики отметили, что находки привлекают внимание именно из-за близости к стадиону чемпионата мира. Однако в штате Халиско проблема пропавших людей и тайных захоронений существует уже много лет.
