Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

500 мешков с трупами нашли в окрестностях стадиона чемпионата мира по футболу

Мексиканские активисты жалуются на большое количество тайных захоронений вблизи объектов грядущего ЧМ.

Источник: Комсомольская правда

Около 500 мешков с останками обнаружены неподалёку от стадиона ЧМ-2026 в Мексике, сообщает издание El País.

Это ужасающее открытие сделали поисковые группы и власти в окрестностях Гвадалахары. Город готовится принять матчи мирового первенства.

За последний год в радиусе 20 км от арены «Акрон» нашли несколько тайных захоронений. В них находились мешки с человеческими останками. Всего было найдено около 500 таких мешков.

Как рассказал журналистке один из поисковиков, они следят за работой прокуратуры. Активисты считают, что власти без их давления не стали бы расследовать произошедшее должным образом.

Поисковики отметили, что находки привлекают внимание именно из-за близости к стадиону чемпионата мира. Однако в штате Халиско проблема пропавших людей и тайных захоронений существует уже много лет.

Ранее KP.RU рассказывал, что расчлененное тело ребенка нашли на востоке Москвы. Неизвестный разложил останки по пакетам и выбросил в пруд, а следственные органы сразу возбудили уголовное дело по факту убийства.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше