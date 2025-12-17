Непобежденный чемпион мира Теренс Кроуфорд завершил карьеру боксёра

В ноябре скончался американский боксёр из Армении Ванес Мартиросян. Ему было 39 лет. Мартиросян боролся с раком кожи более двух лет. Профессиональную карьеру боксер начал в 20 лет и одержал 36 побед. Кроме того, он потерпел четыре поражения и завершил один из боёв вничью.