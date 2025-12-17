Непобежденный чемпион мира Теренс Кроуфорд завершил карьеру боксёра

Американец Теренс Кроуфорд, который по версиям трёх организаций стал чемпионом по боксу во втором среднем весе, объявил, что завершает спортивную карьеру.
«Ухожу великим, больше нечего доказывать. Каждый боец знает, что этот момент настанет. Просто никогда не знаешь когда», — отметил спортсмен в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X*.
Кроуфорд побеждал на чемпионатах Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). 38-летний боксёр также выигрывал чемпионские пояса в разных версиях в полусреднем и первом полусреднем весе.
Всего на его счету 42 победы, в том числе 31 — нокаутом. При этом на ринге Кроуфорд не проиграл ни разу.
Напомним, ранее свой последний бой провёл американский рестлер и киноактёр Джон Сина, который считается легендой World Wrestling Entertainment (WWE). Он завершил карьеру в 48 лет. 13 декабря 2025 года Сина проиграл австрийскому рестлеру Гюнтеру (настоящее имя — Вальтер Хан).
В ноябре скончался американский боксёр из Армении Ванес Мартиросян. Ему было 39 лет. Мартиросян боролся с раком кожи более двух лет. Профессиональную карьеру боксер начал в 20 лет и одержал 36 побед. Кроме того, он потерпел четыре поражения и завершил один из боёв вничью.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.