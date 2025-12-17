Он зарифмуется с любым

Посудите сами: до этого лидерами становились «кофе с шоколадом» (в прошлом году), а еще раньше — персиковый, яркая маджента, фиолетово-синий… Пиршество красок! А тут вдруг — белый. Так и хочется добавить: какой-то белый. Но нет, белый, так же как и черный, это короли цветов. Белый, на самом деле, очень сложный цвет, состоящий из всех красок радуги. Белый — это база, основа, которая прекрасно «зарифмуется» с любым другим цветом.
Специалисты описывают цвет наступающего года как «пушистый белый, полный спокойствия и умиротворения». Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Айзман пояснила выбор: «Мы окружены какофонией, которая мешает услышать свой внутренний голос. Этот цвет — осознанный выбор в пользу тишины и фокуса». «Цвет года» Институт Pantone выбирает с 1999 года. Сначала там изучают влияние моды, искусства, общественных настроений и трендов — и даже политических явлений. И уже на основе такого глубокого анализа выбирается «цвет года».
Да, пожалуй, тишина и спокойствие — это именно то, чего так не хватает сегодняшнему слишком быстрому и шумному миру. Кажется, нам всем надо стать тем самым облаком, чтобы взглянуть на все проблемы и беды как бы свысока, отстранившись от непосредственного вовлечения в события.
К тому же что, как не белый цвет, призывает к минимализму. Избавиться от лишних вещей в пространстве, от ненужной информации, побыть наедине с собой, позволить самому себе стать художником и на «белом-белом покрывале января» нарисовать свою картину.
Кстати, о белом-белом покрывале. О снеге то есть. Миновала середина первого зимнего месяца, а снег недолго был, да сплыл. И новогоднего настроения поэтому ноль, ведь сверкающие огоньками новогодние елки смотрятся празднично только в сочетании с белым снегом. Так что давай уж, Белый Танцор, не подведи.