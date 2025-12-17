Он зарифмуется с любым

Посудите сами: до этого лидерами становились «кофе с шоколадом» (в прошлом году), а еще раньше — персиковый, яркая маджента, фиолетово-синий… Пиршество красок! А тут вдруг — белый. Так и хочется добавить: какой-то белый. Но нет, белый, так же как и черный, это короли цветов. Белый, на самом деле, очень сложный цвет, состоящий из всех красок радуги. Белый — это база, основа, которая прекрасно «зарифмуется» с любым другим цветом.