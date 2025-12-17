Собянин: более 100 видов выплат и льгот доступны москвичам онлайн

Социальное казначейство помогает оформлять выплаты и льготы более чем 5 миллионам жителей Москвы, рассказал в своих каналах в мессенджерах глава российской столицы Сергей Собянин.
«Первый в РФ единый центр по предоставлению мер соцподдержки работает почти два года. В рамках одного учреждения осуществляется полный цикл обработки заявлений — от подачи на портале mos.ru до присвоения льготных статусов, оформления удостоверений и назначения выплат», — подчеркнул мэр.
На сегодняшний день москвичам «24/7 в один клик» доступны более 100 видов выплат, компенсаций и льгот, отметил чиновник. По его словам, благодаря этому сократились сроки обработки обращений с 8 до 6 рабочих дней и самого зачисления средств — с 5 до 2 рабочих дней.
«Самыми востребованными услугами в текущем году стали меры поддержки семьям с детьми. Например, больше 400 тысяч детей из многодетных семей и детей с особенностями здоровья получили компенсацию на школьную форму, более 80 тысяч семей — выплату при рождении ребенка», — проинформировал Собянин.