В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия

В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А. И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф. Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,