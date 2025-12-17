Ричмонд
В Крыму выявили еще 79 объектов культурного и археологического наследия

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек — РИА Новости Крым. В Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия с начала года. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«С начала текущего года в Единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России внесены 118 объектов федерального и регионального значения. Перечень вновь выявленных объектов культурного и археологического наследия республики пополнился 79 объектами», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов уточнил, что выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.

В Крыму в перечень выявленных объектов культурного наследия вошел, в частности, Дом купца А. И. Франческо в Керчи, который относится ко второй половине XIX века, а также памятный знак летчику Ф. Ф. Герасимову в честь установления воздушной связи с партизанами. Он расположен на территории Крымского природного заповедника. Также к объектам археологического наследия теперь относятся: древнее святилище и поселение на скалах Алигоры (пгт Партенит), Каралезская оборонительная стена в Бахчисарайском районе,

Сохранение богатейшего историко-культурного наследия Крыма для будущих поколений сегодня является не только важной задачей органов власти на всех уровнях, но и общим долгом перед Россией, подчеркнул политик.

Порядка десяти объектов, находящихся в статусе подлежащих охране объектов культурного наследия, вошли в реестр единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Закон о создании такого портала объектов культурного наследия подписал президент России Владимир Путин.

Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
