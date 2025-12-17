Реальность цифрового мира

И это при том, что в той или иной мере с ними сталкивается не менее 72 процентов наших сограждан.
Говоря откровенно, сложно сказать, кто больше виноват в сложившейся ситуации — слабая цифровая грамотность населения или же чудовищный по своим масштабам технологический рывок, который за последние 3−4 года совершили исследователи в области нейросетей и искусственного интеллекта. И это при том, что данные разработки почти не задерживаются в лабораториях, а выпускаются на потребительский рынок едва ли не каждый месяц, с каждой итерацией заметно увеличивая набор возможностей. Неудивительно, что немало рутинной работы уже отдано на откуп нейросетей. Взять, например, любимый жанр «холодных обзвонов» клиентов. Приятный девичий голос, называющий себя Русланой, Аленой, Викторией, да и бог весть кем еще, шум кол-центра на фоне… и полное нежелание отвечать на вопросы, хоть немного отходящие от темы разговора.
Даже простая просьба назвать фамилию натыкается на молчание, а затем попытку продолжить беседу как ни в чем не бывало. Вот он, дипфейк во всей красе, на службе рекламного отдела. Сложно ли его вычислить? После 2−3 аналогичных звонков — нет. Зато в первые разы даже технически подкованные люди попадались на это, пытаясь вести осмысленный диалог.
Да и потом в моменты занятости или стресса нет-нет да и среагируешь на привычные маркеры «живого общения», которые уже успели внедрить в нейросети. Что уж говорить о частных случаях, когда злоумышленники или просто шутники ставят целью обмануть конкретного человека. Даже за примерами далеко ходить не надо: буквально месяц-два назад интернет был завален розыгрышами с нейросетевыми бездомными. Подростки активно генерировали фото с потрепанными жизнью мужиками, которых по сюжету «пускали домой», так как «он сказал, что знает маму».
Что нам делать? В принципе, продолжать жить дальше. Любая новая технология в свое время наводила шороху и сеяла панику. Телевидение должно было убить театр, интернет — почту, программы для редактирования изображений и видео — подкосить документалистику, а заодно и подорвать монетарный институт, помогая мошенникам печатать неотличимые от настоящих купюры. Но в итоге, как говорится, — всем сестрам по серьгам. Так будет и с дипфейками. Рано или поздно у каждого в телефоне будет сидеть свой «контр-ИИ», который по одним ему понятным маркерам будет определять «коллегу» и рапортовать пользователю, что звонит не человек. На нейросетевых изображениях будут стоять специальные марки, а для особо хитрых придумают фильтры.
Риск быть обманутым никуда и никогда не денется. Достаточно посмотреть, как работают блогеры Вован и Лексус, которые умудрялись выдавать себя за больших политиков и звезд без помощи искусственного интеллекта. Но это не значит, что, увидев знакомое лицо на экране, нужно бежать и выполнять все просьбы «старого товарища». Перезвоните, напишите, в крайнем случае съездите к нему. Осторожность ни в какие времена не была лишней.