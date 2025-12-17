Реальность цифрового мира

Что нам делать? В принципе, продолжать жить дальше. Любая новая технология в свое время наводила шороху и сеяла панику. Телевидение должно было убить театр, интернет — почту, программы для редактирования изображений и видео — подкосить документалистику, а заодно и подорвать монетарный институт, помогая мошенникам печатать неотличимые от настоящих купюры. Но в итоге, как говорится, — всем сестрам по серьгам. Так будет и с дипфейками. Рано или поздно у каждого в телефоне будет сидеть свой «контр-ИИ», который по одним ему понятным маркерам будет определять «коллегу» и рапортовать пользователю, что звонит не человек. На нейросетевых изображениях будут стоять специальные марки, а для особо хитрых придумают фильтры.