Филипп Киркоров пообещал приютить Ларису Долину в своем доме

Певец Филипп Киркоров пообещал приютить народную артистку России Ларису Долину в своем доме, если в этом возникнет необходимость.
Он отметил, что двери его дома всегда открыты для друзей, а Долина остается его другом и учителем почти 40 лет.
— Я не думаю, что она в таком положении, что ей негде жить. Но если что — мои двери открыты, — отметил Киркоров в беседе с «Абзацем».
Киркоров ранее призвал не осуждать Долину на фоне скандала с продажей ее квартиры. По его словам, россияне получают наслаждение, когда «втаптывают» знаменитость в грязь.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Певица на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».