Петербуржцам грозят штрафы и тюрьма за неправильное украшение парадных

Важно знать статью 19.1. КоАП, в которой указано наказание за самоуправство. За него предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Также стоит обратиться к статье 20.4 КоАП. В ней отмечается, что можно нарушить требования пожарной безопасности, если повесить новогодние украшения в парадную. Штраф для жильцов составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для управляющих компаний — от 300 до 400 тысяч рублей.