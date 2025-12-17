Петербуржцам грозят штрафы и тюрьма за неправильное украшение парадных

Жителям Петербурга напомнили, что парадные к Новому году нужно украшать аккуратнее. В противном случае можно нарваться на штраф или даже сесть в тюрьму.
Перед украшением нужно ознакомиться со статьей 36 ЖК РФ. Дело в том, что размещение декора на лестничных клетках, стенах, перилах, дверях и других частях парадной затрагивает общее имущество собственников квартир.
«Размещение украшений без их решения может быть квалифицировано как нарушение порядка использования общего имущества и создать основание для привлечения к административной ответственности», — объяснила управляющий партнер «Легес Бюро» Мария Спиридонова в разговоре с РИА Новости.
Важно знать статью 19.1. КоАП, в которой указано наказание за самоуправство. За него предусмотрено предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей. Также стоит обратиться к статье 20.4 КоАП. В ней отмечается, что можно нарушить требования пожарной безопасности, если повесить новогодние украшения в парадную. Штраф для жильцов составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для управляющих компаний — от 300 до 400 тысяч рублей.
К более серьезным последствиям может привести самовольно размещенная в парадной электрическая гирлянда. Может попросту случиться пожар. Если из-за этого люди погибнут или травмируются, то нарушителя ждет уголовная ответственность. Согласно статьям 109 и 219 УК РФ, возможно лишение свободы на срок до 4 лет.
Чтобы подготовить подъезд к празднику легально, нужно организовать голосование среди собственников жилья и убедиться, что правила пожарной безопасности не будут нарушены. Потом составить протокол, в котором будет указано общее решение. Далее свои действия нужно согласовать с ТСЖ или УК.
Лучше в парадные не вешать бумажные украшения, изделия из натуральных тканей, ваты. Если гирлянда украшает вход в дом с улицы, то нужно убедиться, что она защищена от осадков.