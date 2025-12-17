Брестчанина оштрафовали за проведение нелегальных экскурсий

«Одним из заказчиков оказался сотрудник налоговой инспекции. В качестве вознаграждения за оказанную услугу гражданин принял 1000 российских рублей и Br150, Br50 из которых возвращены сотруднику налогового органа по результатам контрольной закупки. Кроме того, за аналогичные экскурсии, проведенные на территории Западного форта Брестской крепости неустановленным лицам 9 и 10 ноября, мужчина получил доход на общую сумму Br360», — рассказали в пресс-службе.