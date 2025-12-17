Ричмонд
Брестчанина оштрафовали за проведение нелегальных экскурсий

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Бреста оштрафовали за проведение нелегальных экскурсий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу экономического суда Брестской области.

Источник: БЕЛТА

Нарушение вскрыли во время оформления налоговой службой контрольного заказа. Не являясь индивидуальным предпринимателем, житель областного центра в середине ноября проводил экскурсию для группы на территории Западного форта Брестской крепости. Эта территория не относится к «Мемориальному комплексу “Брестская крепость-герой”.

«Одним из заказчиков оказался сотрудник налоговой инспекции. В качестве вознаграждения за оказанную услугу гражданин принял 1000 российских рублей и Br150, Br50 из которых возвращены сотруднику налогового органа по результатам контрольной закупки. Кроме того, за аналогичные экскурсии, проведенные на территории Западного форта Брестской крепости неустановленным лицам 9 и 10 ноября, мужчина получил доход на общую сумму Br360», — рассказали в пресс-службе.

За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации мужчину по ч.2 ст. 13.3 КоАП оштрафовали на Br630. За незаконное принятие валюты в качестве платежного средства за проведение экскурсии брестчанина привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.1 КоАП. Ему назначили штраф в размере 15 базовых величин.

Судебные постановления вступили в законную силу.