На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы, пауэрбанки и животных

Кроме списка опасных предметов, таких как взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, в перечень также попали баннеры и флаги, древки для них, стеклянные, металлические и пластиковые контейнеры, в том числе для продуктов питания, бутылки и банки. На мероприятия нельзя будет попасть с едой и напитками, запрещены все виды жидкостей, в том числе духи и жидкие средства личной гигиены.