На прямую линию с Путиным запретили проносить вейпы, пауэрбанки и животных

Пауэрбанки и вейпы включили в список предметов, запрещенных к проносу на мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом говорится в информационной справке для средств массовой информации.
«Электронные устройства, нагревающие жидкость, включая вейпы… Портативные устройства для зарядки (пауэрбанки) и сменные батареи/аккумуляторы мобильных устройств», — говорится в документе.
Кроме списка опасных предметов, таких как взрывчатые вещества, огнеопасные изделия, в перечень также попали баннеры и флаги, древки для них, стеклянные, металлические и пластиковые контейнеры, в том числе для продуктов питания, бутылки и банки. На мероприятия нельзя будет попасть с едой и напитками, запрещены все виды жидкостей, в том числе духи и жидкие средства личной гигиены.
Также запрещены лазерные указки, любые фонари, беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и дроны, перемещающиеся по земле, на воде и под водой, велосипеды, электросамокаты, гироскутеры, а также иные средства индивидуальной мобильности.
Кроме того, на мероприятие нельзя брать с собой животных, приносить воздушные шары и воздушных змей.
Журналистов традиционно просят ограничивать размер плакатов форматом А4, чтобы они не мешали работе коллег.
При этом разрешается приносить лекарства в заводской упаковке (для некоторых потребуется рецепт), антисептические и гигиенические салфетки, а также религиозные книги для личного пользования.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получает подборки с вопросами, которые продолжают поступать на прямую линию.