Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся на прямую линию

Президент России Владимир Путин осуществил новогодние мечты двух детей, которые направили свои пожелания на предстоящую прямую линию. Так, 11-летний Владимир, который подобно своему тезке-президенту занимается дзюдо, получил от главы государства синее кимоно. Мальчик отметил, что ощущает нечто особенное, когда кимоно дарит сам президент, а не кто-либо другой.
Путин также исполнил желание юнармейца Егора из Алтайского края, который мечтал полетать на сверхлегком самолете. Мальчик рассказал, что без посторонней помощи ему вряд ли удастся осуществить мечту из-за определенные заболеваний, которые мешают ему подняться в небо. Егор решил обратиться к Путину, зная, что президент ранее уже помогал другим детям реализовать их желания.
— И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему нашему — Владимиру Владимировичу Путину, так как я уже знаю, что он до этого помогал в осуществлении мечты другим детям. Я подумал: почему бы мне не попробовать, мало ли, повезет, — передает слова мальчика телеканал «Россия 24».
Путин в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» планировал исполнить новогодние мечты трех детей. Российский лидер 3 декабря снял с новогодней елки три открытки, написанными детьми.