Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ показала видео задержания отца и дочери в Сочи, собиравшихся воевать за ВСУ

ФСБ показала кадры задержания в Сочи мужчины с дочерью, которые собирались уехать на Украину и воевать в составе ВСУ. Кроме того, подозреваемые собирали данные о дислокации российских войск. Все «задания» они выполняли по указке куратора из Главного управления разведки Минобороны Украины.

Источник: Life.ru

Задержание подозреваемых в Сочи. Видео © ФСБ РФ.

На допросе задержанные подробно рассказали, как планировали реализовать свои планы. Свою вину отец и дочь уже признали. Задержанный рассказал, что хотел уехать на Украину, но из-за долгов не мог пересечь границу, поэтому занялся сбором полезных для противника данных. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Сочи задержали отца и дочь, которые собирались участвовать в боевых действиях на Украине в составе запрещённой на территории России террористической организации. Россияне через Telegram установили контакт с вербовщиком, курируемым Главным управлением разведки Минобороны Украины. Они получали инструкции, собирали сведения о действующих российских военнослужащих и планировали выезд на Украину для участия в боях против России.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.