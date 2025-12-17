ФСБ показала видео задержания отца и дочери в Сочи, собиравшихся воевать за ВСУ

Напомним, в Сочи задержали отца и дочь, которые собирались участвовать в боевых действиях на Украине в составе запрещённой на территории России террористической организации. Россияне через Telegram установили контакт с вербовщиком, курируемым Главным управлением разведки Минобороны Украины. Они получали инструкции, собирали сведения о действующих российских военнослужащих и планировали выезд на Украину для участия в боях против России.