ФСБ показала видео задержания отца и дочери в Сочи, собиравшихся воевать за ВСУ

Задержание подозреваемых в Сочи. Видео © ФСБ РФ.
На допросе задержанные подробно рассказали, как планировали реализовать свои планы. Свою вину отец и дочь уже признали. Задержанный рассказал, что хотел уехать на Украину, но из-за долгов не мог пересечь границу, поэтому занялся сбором полезных для противника данных. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Сочи задержали отца и дочь, которые собирались участвовать в боевых действиях на Украине в составе запрещённой на территории России террористической организации. Россияне через Telegram установили контакт с вербовщиком, курируемым Главным управлением разведки Минобороны Украины. Они получали инструкции, собирали сведения о действующих российских военнослужащих и планировали выезд на Украину для участия в боях против России.
