Путин исполнил новогодние желания детей, которые обратились на прямую линию

Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся на прямую линию.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин исполнил новогодние желания детей, обратившихся на прямую линию, передает телеканал «Россия 24».

Так, 11-летний Владимир, занимающийся дзюдо, попросил у президента кимоно. Подарок мальчику вручили волонтеры Народного фронта.

Также глава государства исполнил желание юнармейца Егора из Алтайского края, который мечтал полетать на самолете.

«Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить мечту в связи с тем, что у меня были определенные заболевания, с которыми я не мог подняться в небо так просто. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину», — поделился он.

В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием «Итоги года» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.

Обратиться с вопросом можно по телефону 8−800−200−40−40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40, а также через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и на сайте moskva-putinu.ru.