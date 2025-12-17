Женщину арестовали за втыкание лезвий в хлеб в магазинах: тревогу из-за находок забили покупатели

Полиция восстановила хронологию событий. Первый сигнал поступил еще 5 декабря, когда покупатель обнаружил лезвие в буханке. Следующий инцидент произошел 8 декабря, и на этот раз находка была сделана в хлебе из магазина «у дома». После новой жалобы, поступившей в 14 декабря, сотрудники Walmart провели внеплановую проверку товара. Осмотр показал, что несколько других буханок также были испорчены.