Женщину арестовали за втыкание лезвий в хлеб в магазинах: тревогу из-за находок забили покупатели

Жительница Техаса оказалась за решеткой по обвинению в опасной диверсии. Как пишет AP News, 33-летнюю Камиллу Бенсон арестовали за то, что она прятала лезвия для бритвы в буханках хлеба в магазинах Walmart в городе Билокси, штат Миссисипи.
Женщине предъявлено официальное обвинение в попытке нанесения тяжких телесных повреждений. Суд установил залог за ее освобождение в размере 100 тысяч долларов.
Первыми тревогу забили обычные покупатели. Они сообщили о находках опасных предметов в хлебе, купленном в двух разных магазинах сети: супермаркете Walmart Supercenter и в магазине формата «у дома».
Полиция восстановила хронологию событий. Первый сигнал поступил еще 5 декабря, когда покупатель обнаружил лезвие в буханке. Следующий инцидент произошел 8 декабря, и на этот раз находка была сделана в хлебе из магазина «у дома». После новой жалобы, поступившей в 14 декабря, сотрудники Walmart провели внеплановую проверку товара. Осмотр показал, что несколько других буханок также были испорчены.
