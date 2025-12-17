Ричмонд
Самозанятым объяснили, как будет оплачиваться больничный с 2026 года

С 2026 года самозанятые в России смогут добровольно оплачивать страховые взносы и получать пособие по временной нетрудоспособности в рамках двухлетнего эксперимента. Как пояснил кандидат экономических наук Игорь Балынин, взнос составит 3,84% от выбранной страховой суммы: 35 или 50 тысяч рублей.

Источник: Life.ru

«Соответственно, размер ежемесячного страхового взноса при выборе страховой суммы в 35 тысяч рублей составит 1344 рубля в месяц, в 50 тысяч рублей — 1920 рублей в месяц», — подчеркнул эксперт в интервью РИА «ФедералПресс».

По его словам, за длительную уплату взносов без получения пособий предусмотрены скидки. После 18 месяцев она составит 10%, а после 24 месяцев — 30%. Размер самой выплаты зависит от выбранной страховой суммы, стажа и срока уплаты. При стаже 8 лет и более и регулярных взносах свыше 12 месяцев можно получить 100% от суммы. При стаже менее 5 лет выплата составит 60%. Если взносы уплачивались от 6 до 12 месяцев, сумма будет уменьшена до 70% от базовой с поправкой на стаж, заключил экономист.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин утвердил законы, открывающие самозанятым доступ к оплате больничных листов и пособиям по беременности и родам. Для реализации этой инициативы с начала 2026 года по конец 2028-го в стране запустят пилотный проект по добровольному социальному страхованию.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.