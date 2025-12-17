Самозанятым объяснили, как будет оплачиваться больничный с 2026 года

По его словам, за длительную уплату взносов без получения пособий предусмотрены скидки. После 18 месяцев она составит 10%, а после 24 месяцев — 30%. Размер самой выплаты зависит от выбранной страховой суммы, стажа и срока уплаты. При стаже 8 лет и более и регулярных взносах свыше 12 месяцев можно получить 100% от суммы. При стаже менее 5 лет выплата составит 60%. Если взносы уплачивались от 6 до 12 месяцев, сумма будет уменьшена до 70% от базовой с поправкой на стаж, заключил экономист.