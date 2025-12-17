В Перми поставили спектакль о поэтах Серебряного века. Видео

Премьера на «Сцене-Молот» состоится в феврале.
В Перми Театр-Театр на площадке «Сцена-Молот» поставил новый спектакль «(Не)русские поэты» (16+). Героями этой пластически-поэтической драмы стали поэты Серебряного века Анна Ахматова, Иван Бунин, Константин Бальмонт, Игорь Северянин, Марина Цветаева и другие.
«Что значит быть поэтом в России, переживающей революцию за революцией, войну за войной? Режиссер Ксения Малинина ищет ответ на этот вопрос и в текстах, и в обстоятельствах личной жизни тех, кто составил славу русской литературы и философии искусства Серебряного века. “(Не)русские поэты” далеки от энциклопедии или филологического трактата, это приглашение к разговору», — объясняют авторы замысел постановки.
В спектакле кроме стихов знаменитых авторов звучит музыка Людвига ван Бетховена, Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. Премьера запланирована на февраль 2026 года. Пока актеры устроили только предпоказ, видео с которого театр поделился в соцсетях.