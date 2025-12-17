В Перми поставили спектакль о поэтах Серебряного века. Видео

«Что значит быть поэтом в России, переживающей революцию за революцией, войну за войной? Режиссер Ксения Малинина ищет ответ на этот вопрос и в текстах, и в обстоятельствах личной жизни тех, кто составил славу русской литературы и философии искусства Серебряного века. “(Не)русские поэты” далеки от энциклопедии или филологического трактата, это приглашение к разговору», — объясняют авторы замысел постановки.