Путин исполнил желания детей

Владимир Путин исполшнил желания двух детей в преддверии прямой линии.
Президент России Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, обратившихся с личными просьбами к главе на прямой линии. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Хотел получить на Новый год подарок от президента. Удивительное чувство — сам президент дарит кимоно, это же не просто кто-то подарит», — рассказал 11-летний мальчик по имени Вова. Он занимается дзюдо, как и сам Путин. Однажды мальчик решил, что хочет получить от главы государства кимоно синего цвета. В итоге его мечта воплатилась в жизнь.
Еще один парень, мечту которого исполнил Владимир Путин — Егор из Алтайского края. Он полетал на сверхлегком самолете. Мальчик рассказал, почему решил обратиться именно к президенту: «Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить свою мечту. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему нашему — Владимиру Владимировичу Путину», — поделился мальчик. Он признался, что у него есть определенные проблемы со здоровьем, и просто так бы он не смог подняться в воздух.
Программа «Итоги года» (прямая линия), в рамках которой россияне традиционно обращаются к президенту с вопросами и просьбами, в 2025 году снова пройдет в объединенном формате прямой линии и большой пресс-конференции. Эфир начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени. По информации организаторов, на данный момент от граждан уже поступило более 1,6 миллиона обращений. Прием вопросов продолжится до завершения программы, в том числе по телефону, SMS, через сайт и мобильное приложение. Как задать вопрос прпезиденту, можно узнать в нашем материале.