Путин исполнил желания детей

Еще один парень, мечту которого исполнил Владимир Путин — Егор из Алтайского края. Он полетал на сверхлегком самолете. Мальчик рассказал, почему решил обратиться именно к президенту: «Я понимал, что без чьей-либо помощи я вряд ли смогу осуществить свою мечту. И я подумал, почему бы не попробовать обратиться к верховному главнокомандующему нашему — Владимиру Владимировичу Путину», — поделился мальчик. Он признался, что у него есть определенные проблемы со здоровьем, и просто так бы он не смог подняться в воздух.