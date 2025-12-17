Ричмонд
В Иркутске подорожает проезд на маршруте № 66 с 29 декабря

Водители ездят от Ново-Ленино до Автовокзала.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с 29 декабря 2025 года повысится стоимость проезда на автобусном маршруте № 66 «7 микрорайон Ново-Ленино — Автовокзал». Об этом администрацию города уведомил коммерческий перевозчик.

— Новый тариф будет дифференцированным: поездка до 20:00 будет стоить 40 рублей, а после 20:00 — 45 рублей, — говорится в сообщении администрации.

Напомним, согласно действующему законодательству, коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда, обязавшись лишь направить уведомление в городскую администрацию.

А в это время стало известно, что маршрут № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» снова будет обслуживать прежнее объединение перевозчиков.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в декабре 2025 года Прибайкальский национальный парк пополнился тремя новыми официальными туристическими маршрутами.