В Иркутске подорожает проезд на маршруте № 66 с 29 декабря

В Иркутске с 29 декабря 2025 года повысится стоимость проезда на автобусном маршруте № 66 «7 микрорайон Ново-Ленино — Автовокзал». Об этом администрацию города уведомил коммерческий перевозчик.
— Новый тариф будет дифференцированным: поездка до 20:00 будет стоить 40 рублей, а после 20:00 — 45 рублей, — говорится в сообщении администрации.
Напомним, согласно действующему законодательству, коммерческие перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда, обязавшись лишь направить уведомление в городскую администрацию.
А в это время стало известно, что маршрут № 56 «м/р Солнечный — пр. Радищева» снова будет обслуживать прежнее объединение перевозчиков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в декабре 2025 года Прибайкальский национальный парк пополнился тремя новыми официальными туристическими маршрутами.