Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине о «спящем медведе»

Нужно спросить себя: «как я туда попал», если оказался рядом со спящим медведем. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания президента Белоруссии Александр Лукашенко.

Захарова отреагировала на высказывание президента Белоруссии о конфликте России и Украины.

«Хочется развить эту цитату и задать вопрос, не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?», — сказала Захарова. Ее слова приводит «РИА Новости».

Лукашенко посоветовал другим странам «не будить спящего медведя», комментируя конфликт Украины и России. Белорусский лидер призвал в этом вопросе налаживать «нормальные отношения».

