Учащимся школы искусств в ЯНАО приготовили уникальный новогодний подарок

Школе необходим орган со встроенной многоканальной акустической системой (архивное фото).
В Новом Уренгое детская школа искусств (ДШИ) имени Рахманинова закупает цифровой электроорган с встроенной многоканальной акустической системой. Стоимость клавишного инструмента — 1,4 млн рублей, сообщается в аукционной документации.
Как следует из документации закупки, имеющейся в распоряжении агентства, администрация Нового Уренгоя ищет поставщика цифрового электрооргана для ДШИ имени Рахманинова. Орган приобретут за счет внебюджетных средств. Стоимость клавишного инструмента оценивается в один млн 440 тысяч рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
Заказчик не прописал в заявке предпочтительное наименование бренда, но указал, что школе необходим орган со встроенной многоканальной акустической системой. Клавишный инструмент должны привезти в школу в течение двух месяцев после заключения контракта и там же настроить его.
Агентство URA.RU направило запрос в администрацию Нового Уренгоя с тем, чтобы уточнить параметры закупки. Ответ ожидается.
Для воспитанников ДШИ имени Рахманинова мэрия и ранее закупала музыкальные инструменты, мебель, а также занималась обновлением интерьера. В частности, городская администрация намерена приобрести для ДШИ зеркальное панно стоимостью 1,9 млн рублей.