В Иркутске пенсионер чуть не потерял миллион рублей при замене счетчика

В Иркутске полиция и банковские сотрудники спасли пенсионера от мошенников на миллион рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции совместно с работниками банка предотвратили крупное хищение у пенсионера, который попал под влияние телефонных мошенников. Общая сумма, которую планировалось перевести, составила один миллион рублей.
Бдительность проявили сотрудники кредитной организации. Они обратили внимание на подозрительное поведение пожилого мужчины, который, разговаривая по телефону, пытался оформить крупный перевод. Заподозрив обман, банковские работники незамедлительно сообщили об этом в полицию.
На место оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5. Как выяснилось, пенсионеру позвонил мошенник, представившийся работником снабжающей организации. Злоумышленник сообщил о необходимости замены счётчиков и убедил мужчину назвать коды из СМС. Позже по телефону сообщили о «попытке хищения» с его счёта и, чтобы «сохранить сбережения», потребовали перевести все деньги на «безопасный счёт».
Уговаривать пенсионера пришлось длительное время — он не доверял ни банковским специалистам, ни полицейским, находясь под сильным психологическим давлением злоумышленников, которые оставались на линии. В итоге правоохранителям удалось убедить мужчину не совершать перевод.
Позже сын потерпевшего поблагодарил сотрудников полиции за спасение семейных накоплений. Этот случай вновь напоминает о важности бдительности и необходимости консультироваться с родными или сотрудниками банка при любых сомнительных требованиях перевести деньги.
