В Иркутске пенсионер чуть не потерял миллион рублей при замене счетчика

На место оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5. Как выяснилось, пенсионеру позвонил мошенник, представившийся работником снабжающей организации. Злоумышленник сообщил о необходимости замены счётчиков и убедил мужчину назвать коды из СМС. Позже по телефону сообщили о «попытке хищения» с его счёта и, чтобы «сохранить сбережения», потребовали перевести все деньги на «безопасный счёт».