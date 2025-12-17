Белорусского хоккеиста «Чикаго» Левшунова не допустили к матчу чемпионата НХЛ

В матче чемпионата НХЛ «Чикаго» в гостях уступил «Торонто» со счетом 2:3, а белорусский защитник Артем Левшунов участие в игре не принял, пишет pressball.by.
Сообщается, что 20-летний защитник «черных ястребов» Левшунов не был заявлен на матч по решению главного тренера. Дело в том, что ранее Артем опоздал на тренировку. За эту провинность он был наказан пропуском матча.
В свою очередь Левшунов заявил СМИ, что не хотел опаздывать на тренировку, мол, так получилось:
— Я не специально немного опоздал, больше не буду. Я понимаю и принимаю решение тренеров.
Левшунов один из ведущих защитников клуба. Он сыграл 31 матч и набрал 14 (1+13) очков. «Чикаго» набрал 32 очками в 33 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 3 очка.
