Белорусского хоккеиста «Чикаго» Левшунова не допустили к матчу чемпионата НХЛ

Артем Левшунов не сыграл против «Торонто» из-за опоздания на тренировку.

Источник: Комсомольская правда

В матче чемпионата НХЛ «Чикаго» в гостях уступил «Торонто» со счетом 2:3, а белорусский защитник Артем Левшунов участие в игре не принял, пишет pressball.by.

Сообщается, что 20-летний защитник «черных ястребов» Левшунов не был заявлен на матч по решению главного тренера. Дело в том, что ранее Артем опоздал на тренировку. За эту провинность он был наказан пропуском матча.

В свою очередь Левшунов заявил СМИ, что не хотел опаздывать на тренировку, мол, так получилось:

— Я не специально немного опоздал, больше не буду. Я понимаю и принимаю решение тренеров.

Левшунов один из ведущих защитников клуба. Он сыграл 31 матч и набрал 14 (1+13) очков. «Чикаго» набрал 32 очками в 33 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на 3 очка.

