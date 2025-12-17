Завершилось формирование Общественной палаты Пермского края седьмого созыва

От местных общественных объединений в краевую палату вошли:
Первый зампред ОППК Владимир Алистратов,
Председатель прикамского ВОД «Отцы России» Сергей Большаков,
Художественный руководитель пермского хора «Млада» Ольга Выгузова,
Директор МАОУ «Школа инженерной мысли имени П. А. Соловьева города Перми» Игорь Гладнев,
Экс-замглавы администрации Перми Алексей Грибанов,
Исполнительный директор БК «Парма» Михаил Дмитриев,
Замруководителя Ресурсного центра поддержки ТОС Пермского края Елена Курицына,
Региональный координатор проектов «Чистая страна» и «Защита животного мира» Вячеслав Марков,
Экс-депутат заксобрания Пермского края Игорь Папков,
Кандидат политических наук Алена Садилова,
Начальник отдела подготовки и развития персонала ПАО НПО «Искра» Андрей Шишкин,
Руководитель ООО «Научный проектно-технологический институт “ОРТЭКС”» Айна Якупова.
Общественная палата состоит из 36 членов:
12 человек утверждаются губернатором,
12 — заксобранием,
Еще 12 членов выбираются из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.
После этого члены палаты, утвержденные органами власти, выбирают оставшихся 12 человек из числа предложенных общественными организациями, зарегистрированными на территории Прикамья. Срок полномочий палаты составляет три года.
Ранее свои кандидатуры представили губернатор и Законодательное собрание Пермского края. Председатель общественной палаты шестого созыва Лилия Ширяева не вошла в новый состав. Место председателя в новом составе может занять Алексей Грибанов.