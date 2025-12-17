Гигантская яма появилась прямо у ворот школы в Екатеринбурге. Фото, видео

Яму у школы уже огородили (архивное фото).
У школы № 181 в Академическом районе Екатеринбурга на пешеходном пути образовалась огромная яма. Видео с места в редакцию URA.RU прислали читатели. Факт проведения земляных работ у образовательного учреждения подтвердили агентству в администрации района.
«Подрядчик проводил ремонтно-восстановительные работы, в процессе которых устанавливал ограждения места раскопок. По форс-мажорной причине ограждения упали, но вскоре, то есть спустя несколько часов, вечером 16 декабря, были восстановлены», — сообщили в городской мэрии.
На кадрах, которые изучила редакция, видно, как школьники с рюкзаками идут вдоль длинной траншеи по узкой кромке тротуара. Между раскопом и путем движения детей местами отсутствует устойчивый барьер. Яма расположена вплотную к зоне пешеходного потока. Работы ведутся в непосредственной близости от входа на территорию школы, по дорожке, которой дети пользуются в утренние и дневные часы.