Гигантская яма появилась прямо у ворот школы в Екатеринбурге. Фото, видео

На кадрах, которые изучила редакция, видно, как школьники с рюкзаками идут вдоль длинной траншеи по узкой кромке тротуара. Между раскопом и путем движения детей местами отсутствует устойчивый барьер. Яма расположена вплотную к зоне пешеходного потока. Работы ведутся в непосредственной близости от входа на территорию школы, по дорожке, которой дети пользуются в утренние и дневные часы.