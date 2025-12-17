День мигранта, работников ЗАГСа и маффина: какие праздники отмечают 18 декабря 2025

День работников ЗАГСА отмечают в России 18 декабря.
18 декабря во всем мире отмечают несколько важных праздников. В это время в России чествуют работников ЗАГСа, а в мире праздную День мигранта. Православные вспоминают святого Савву Освященного и святителя Гурия. Подробнее о праздниках и традициях дня — в материале URA.RU.
Праздники в России 18 декабря.
День работников органов ЗАГСа.
Праздник появился в 2017 году.
В России 18 декабря празднуют День работников ЗАГСа. В этот день в 1917 году был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ стал первым нормативным актом в сфере семейного права. В нем были закреплены принципы добровольного вступления в брак, равноправия супругов, а также равенства прав детей, рожденных как в зарегистрированном браке, так и вне его.
В этот день в региональных управлениях ЗАГС проходят торжественные мероприятия, отличившимся работникам вручают почетные грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды. Во многих регионах в ЗАГСах организуют выставки архивных документов, исторических записей и фотографий.
День подразделений собственной безопасности МВД России.
Служба окончательно сформировалась в 1995 году.
18 декабря 1995 года Указом Президента России № 954 было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел РФ. Однако история этой службы уходит корнями в советское прошлое.
В 1934 году в системе НКВД СССР был создан аппарат особо уполномоченного, на который возлагались функции проверки и расследования материалов в отношении сотрудников ведомства. В период с 1941 по 1947 год в составе отдела кадров НКВД СССР действовала Особая инспекция, после чего были сформированы самостоятельные Особые инспекции, укомплектованные оперативными уполномоченными и следователями.
В 1957 году эти инспекции были преобразованы в Инспекции по личному составу, основными задачами которых стали рассмотрение жалоб на сотрудников органов внутренних дел и проведение дознаний по уголовным делам о преступлениях, совершенных работниками системы. Окончательно служба собственной безопасности сформировалась в 1995 году.
Международные праздники 18 декабря.
День мигранта.
Официально праздник отмечают с 2000 года.
Международный день мигранта отмечается ежегодно 18 декабря. В этот день, в 1990 году, Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Официально праздник стали отмечать только в 2000 году.
Учреждение Дня мигранта было обусловлено устойчивым ростом числа мигрантов по всему миру. ООН призвала государства-участники активизировать информирование о правах и свободах мигрантов, разрабатывать и внедрять меры по их защите, а также налаживать обмен опытом с другими странами.
День арабского языка.
Создать отдельный День арабского языка предложил в 2010 году Департамент общественной информации ООН в рамках поддержки и укрепления языкового и культурного разнообразия. Только в 2012 году исполнительный совет ЮНЕСКО утвердил этот праздник.
Датой проведения стало 18 декабря — день, когда в 1973 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 3190 (XXVIII), согласно которой арабский язык был включен в перечень официальных и рабочих языков Ассамблеи и ее основных комитетов. Таким образом, арабский стал шестым официальным языком ООН наряду с английским, испанским, китайским, русским и французским.
День выпечки печенья.
Первое печенье появилось в Персии.
Дата празднования Дня выпечки печенья — 18 декабря. Именно в это время католики активно начинают подготовку к Рождеству. Первое печенье появилось в Персии в VII веке до нашей эры. Эти изделия были несладкими и не получили широкого распространения. В эпоху Средневековья печенье стало важной частью рациона мореплавателей: его ценили за способность не черстветь во время продолжительных путешествий.
В России печенье стало известно в царский период. По историческим сведениям, императрица Екатерина II начинала утро с чашки крепкого кофе и корзинки сахарного печенья, что стало своего рода придворной традицией. В крестьянской среде выпечка печенья была приурочена к особо значимым событиям — его готовили к церковным праздникам и важным обрядовым торжествам.
День маффина.
День маффина — неофициальный праздник.
Первые сведения о маффинах относятся к началу XVIII века. В это время они широко распространились среди рабочего населения Великобритании, выполняя роль быстрого перекуса на уличных рынках. Тогда маффины готовили на дрожжевом тесте, выпекали на плите или сковороде и нередко подавали разрезанными пополам, слегка поджаренными и намазанными маслом.
Пик популярности английских маффинов пришелся на викторианскую эпоху, когда они превратились в обязательный элемент чайных церемоний в аристократической и буржуазной среде.
В конце XIX века для их выпечки были разработаны специальные металлические кольца (muffin-rings), которые устанавливали на противень, чтобы добиться ровных, аккуратных краев изделия.
Православные праздники 18 декабря.
День памяти преподобного Саввы Освященного.
Православные отмечают несколько праздников 18 декабря.
Савва родился в V веке в Каппадокии в благочестивой христианской семье. Уже в возрасте восьми лет он принял решение полностью посвятить свою жизнь Богу и отправился в монастырь.
После прохождения монашеских послушаний Савва удалился в пустынные места неподалеку от Иерусалима, где основал несколько монастырей. Среди них — ставшая впоследствии широко известной Лавра Саввы Освященного, которая и сегодня находится на территории Палестины. Основу его духовного подвига составляли непрестанная молитва, строгий аскетический образ жизни, попечение о монашествующей братии и внимание к нуждам паломников.
Согласно преданию, его молитвы приводили к возникновению источника воды в пустыне, исцеляли больных и защищали монастыри от нападений врагов. Преподобный Савва скончался в 532 году.
День память святителя Гурия.
Святитель Гурий (в миру Григорий Григорьевич Руготин) родился около 1500 года в подмосковном городе Радонеже.
С юных лет он отличался благочестием, кротостью и незлобием и сознательно отказался от вступления в брак. Впоследствии, став жертвой клеветы, он был заключен в подземелье. Невзгоды заключения подорвали его здоровье, но в то же время усилили и углубили его религиозное чувство. Находясь в темнице, он составлял небольшие учебные книги для обучения детей грамоте, а средства, вырученные от продажи этих азбук, передавал нуждающимся.
После освобождения Григорий принял монашеский постриг с именем Гурий в Иосифо-Волоколамском монастыре. В 1543 году братия избрала его игуменом обители. В этом звании он руководил монастырем почти девять лет, после чего сложил с себя игуменские обязанности и в течение двух лет нес послушание обычного монаха.
Непосредственно перед возведением в епископский сан Гурий в течение одного года управлял Троицким Селижаровым монастырем Тверской епархии. На Казанскую кафедру он был избран по жребию.
За восемь лет управления Казанской епархией по инициативе святителя Гурия были основаны четыре монастыря, возведен Благовещенский кафедральный собор и более десяти городских храмов.
В 1561 году святитель тяжело заболел, однако, несмотря на недуг, по большим церковным праздникам продолжал присутствовать на богослужениях. Умер Гурий 4 декабря 1563 года.
День памяти мученика Анастасия Аквилейского.
Анастасий родился в III веке в городе Аквилея на севере Италии. Повзрослев, он переселился в Салону (ныне город Солин в Хорватии). Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане Анастасий открыто исповедовал свою веру: в знак преданности Христу он изобразил крест на входной двери своего дома.
За проповедническую деятельность в Салоне он был арестован и предстал перед местным судьей. На допросе мученик мужественно исповедал Христа как истинного Бога и Творца всего сущего, за что был приговорен к смерти. Мощи святого мученика прославились многочисленными чудесами. В VII веке, после варварских нашествий и разрушения города, их перевезли в Рим.
Народный праздник 18 декабря — Саввин день.
18 декабря считается благоприятным для сватовства.
В народном календаре этот день получил название Савва Сальник. Такое прозвище связано с частыми в это время оттепелями, которые вызывали гололед. В Древней Руси в Саввин день старались избегать любой работы, считая труд в этот день греховным.
Праздник считался мужским: женщины возносили молитвы о здоровье мужей и сыновей, но не брались за рукоделие. Вместе с тем дата считалась особенно благоприятной для сватовства. Согласно народной примете, пара, получившая благословение 18 декабря, проживет долгую и счастливую совместную жизнь.
Кто родился 18 декабря.
Юрий Никулин — советский и российский актер;Стивен Спилберг — американский кинорежиссер;Брэд Питт — американский актер;Кристина Агилера — американская певица;Кэти Холмс — американская актриса кино и телевидения;Сиа — австралийская певица и автор песен;Борис Волынов — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза;Илья Авербух — фигурист, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию.
Кто отмечает именины 18 декабря.
Мужчины: Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, Сергей.