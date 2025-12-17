День мигранта, работников ЗАГСа и маффина: какие праздники отмечают 18 декабря 2025

В России 18 декабря празднуют День работников ЗАГСа. В этот день в 1917 году был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». Этот документ стал первым нормативным актом в сфере семейного права. В нем были закреплены принципы добровольного вступления в брак, равноправия супругов, а также равенства прав детей, рожденных как в зарегистрированном браке, так и вне его.