Названы регионы России, куда придут лютые морозы с метелями и температурой до −50°C

Более чем в десяти регионах температура будет значительно ниже климатической нормы — на 6−19 градусов. В Архангельской области ожидается до −24°C, в Ненецком автономном округе — до −37°C, а в Республике Коми — до −37°C. На Урале и в Сибири морозы усилятся до −35…-43°C, что на 7−19 градусов ниже нормы.