Названы регионы России, куда придут лютые морозы с метелями и температурой до −50°C

По его словам, Дальний Восток ожидают серьёзные погодные испытания: на Курилах прогнозируют снегопады с ветром до 22 м/с, а на охотском побережье Хабаровского края — очень сильный снег с ветром до 30 м/с и метелью. Сахалин, Чукотка, Бурятия и Магаданская область также окажутся во власти снегопадов, метелей и шквалистого ветра.
Более чем в десяти регионах температура будет значительно ниже климатической нормы — на 6−19 градусов. В Архангельской области ожидается до −24°C, в Ненецком автономном округе — до −37°C, а в Республике Коми — до −37°C. На Урале и в Сибири морозы усилятся до −35…-43°C, что на 7−19 градусов ниже нормы.
Особенно суровые условия ожидаются в Якутии, где температура может опуститься до рекордных −49…-50°C. В Хабаровском крае прогнозируют −43°C, а в Амурской области — до −40°C. Жителям этих регионов следует быть предельно осторожными и подготовиться к экстремально холодной погоде, сообщил синоптик ТАСС.
Ранее Life.ru рассказывал, что Москва пережила самую холодную ночь с начала декабря. Морозы под −10 градусов отмечались в Московской области в таких городах, как Талдом, Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Солнечногорск, Воскресенск, Железнодорожный, Серпухов, Кашира, Шаховская, Луговая и Подмосковный.
