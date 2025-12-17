В Калининграде завершают ремонт фасада «последнего дома Штайндамма»

Летом 2024 года нашли подрядчика, который должен завершить капремонт здания. Контракт на 19,7 миллиона рублей заключили с компанией «Алант». Предполагалось, что он возобновит работы в середине октября 2024 года. Однако потребовалось усилить несущие стены здания. В ноябре прошлого года специалисты проводили дополнительное обследование дома и корректировали проектную документацию. Ремонт возобновили в июне 2025 года.