В Калининграде завершают ремонт фасада «последнего дома Штайндамма»

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, подрядчик убрал строительные леса. Дом покрасили в бежевые и коричневые цвета, на фасаде восстановили декоративные элементы и орнамент.
«Последний дом Штайндамма» начали ремонтировать в феврале 2022 года. Работы выполняла СК «Стандарт» за 15,7 миллиона рублей. Сдать объект должны были до декабря 2022 года.
Специалисты привели в порядок стены со стороны внутреннего двора. При ремонте основной части фасада возникли проблемы. В результате решили провести дополнительное инструментальное обследование. Сроки возобновления работ неоднократно переносили.
Летом 2024 года нашли подрядчика, который должен завершить капремонт здания. Контракт на 19,7 миллиона рублей заключили с компанией «Алант». Предполагалось, что он возобновит работы в середине октября 2024 года. Однако потребовалось усилить несущие стены здания. В ноябре прошлого года специалисты проводили дополнительное обследование дома и корректировали проектную документацию. Ремонт возобновили в июне 2025 года.
Пятиэтажный дом построили в Кёнигсберге на одной из главных улиц вблизи Королевского замка. Тогда она называлась Штайндамм и была деловым центром города. Во время Второй мировой войны большинство строений разрушили или сильно повредили. Здание № 22−24 на современной улице Житомирской считается «последним домом Штайндамма».