Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничат ли въезд в Ташкент? Власти опровергли слухи о стоянках для иногородних водителей

Vaib.uz (Узбекистан. 17 декабря). Вчера в социальных сетях и анонимных телеграм-каналах начала активно распространяться новость о якобы готовящихся ограничениях для иногородних водителей в Ташкенте. Сообщалось, что власти собираются построить огромные стоянки у въездов в город, где приезжие будут обязаны оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня в столичном управлении транспорта опровергли эти слухи, заявив, что информация не соответствует действительности.

На самом деле, как пояснили специалисты, с учётом большого количества автомобилей, ежедневно въезжающих в Ташкент, предпринимается комплекс мер для решения проблем с пробками и регулирования транспортного потока. В настоящее время ежедневно около 300 тысяч автомобилей въезжают в город с пригородных территорий, что особенно в часы пик приводит к значительному росту заторов на центральных улицах.

Такая ситуация негативно влияет на городскую среду, приводит к потере времени жителей и ухудшению экологической обстановки.

Во многих мировых столицах проблему решают с помощью так называемых пересадочных парковок — специальных стоянок возле крупных транспортных узлов. Водители могут оставить свой автомобиль и доехать до центра города на метро или автобусе.

Похожую систему планируется внедрить и в Ташкенте. Главная цель — предоставить жителям и гостям столицы, приезжающим с пригородов, удобную альтернативу: оставить автомобиль на современной стоянке и быстро и безопасно добраться до места назначения на общественном транспорте.

Важно отметить, что такие парковки — это исключительно добровольное удобство. Никто не будет заставлять водителей оставлять свои автомобили: выбор остается за каждым. Это эффективный способ снизить заторы, а не обязательная мера или ограничение для иногородних.

«Парковки не предусматривают ограничение въезда в город или движения автомобилей», — подчеркнули в управлении транспорта.