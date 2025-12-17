Ограничат ли въезд в Ташкент? Власти опровергли слухи о стоянках для иногородних водителей

На самом деле, как пояснили специалисты, с учётом большого количества автомобилей, ежедневно въезжающих в Ташкент, предпринимается комплекс мер для решения проблем с пробками и регулирования транспортного потока. В настоящее время ежедневно около 300 тысяч автомобилей въезжают в город с пригородных территорий, что особенно в часы пик приводит к значительному росту заторов на центральных улицах.