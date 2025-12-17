Вместо хороших дорог — налоги: В Молдове вводят сборы за пользование национальными трассами

Министр уточнил, что размер сбора будет зависеть от частоты использования национальных дорог. Так, водители, которые ездят ежедневно, будут платить больше, чем те, кто пользуется дорогами время от времени. В период с 2028 по 2034 год сбор будет рассчитываться исходя из числа дней, в которые автомобиль ездил по национальным дорогам; информация будет собираться с помощью камер, установленных на въездах на эти дороги.