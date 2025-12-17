Ричмонд
Вместо хороших дорог — налоги: В Молдове вводят сборы за пользование национальными трассами

По словам министра Боли, новый сбор будет работать по модели, аналогичной той, что применяется в Румынии.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове введут сборы за пользование национальными дорогами.

С 2028 года в Республике Молдова будет введён сбор за использование национальных дорог. Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля в программе «O săptămână nouă» на TV8.

По словам министра, новый сбор будет работать по модели, аналогичной той, что применяется в Румынии, и его можно будет оплачивать на разные периоды — от одного дня до года.

«Мы уже платим налоги на личный автомобиль, а с 2028 года будут введены и сборы за использование дорог. Эти два налога позволят увеличить объём строительства новых дорог», — отметил Боля.

Министр уточнил, что размер сбора будет зависеть от частоты использования национальных дорог. Так, водители, которые ездят ежедневно, будут платить больше, чем те, кто пользуется дорогами время от времени. В период с 2028 по 2034 год сбор будет рассчитываться исходя из числа дней, в которые автомобиль ездил по национальным дорогам; информация будет собираться с помощью камер, установленных на въездах на эти дороги.

