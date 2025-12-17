Калининградские врачи спасли малыша из Ярославля, сделав ему операцию на открытом сердце

В Калининграде хирурги из Федерального центра высоких медицинских технологий спасли мальчика Матвея из Ярославля, сделав ему сложную операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением. Как рассказали в телеграм-канале медучреждания, у мальчика тяжелый комбинированный врожденный порок сердца — тетрада Фалло, включающий в себя четыре аномалии.