Калининградские врачи спасли малыша из Ярославля, сделав ему операцию на открытом сердце

У ребенка врожденный порок сердца со сложными аномалиями.

Источник: кардиоцентр Калининграда

В Калининграде хирурги из Федерального центра высоких медицинских технологий спасли мальчика Матвея из Ярославля, сделав ему сложную операцию на открытом сердце с искусственным кровообращением. Как рассказали в телеграм-канале медучреждания, у мальчика тяжелый комбинированный врожденный порок сердца — тетрада Фалло, включающий в себя четыре аномалии.

В сообщении отмечается, что врачи с ювелирной точностью исправили ошибки природы.

Как рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением, проф. Евгений Кривощеков, в большинстве случаев при тетраде Фалло легочный клапан удаляется, а с ростом ребенка необходимы повторные операции протезирования клапана. Калининградским хирургам удалось выполнить радикальную коррекцию, сохранив мальчику свой легочный клапан.

Малыш и его мама готовятся к выписке.