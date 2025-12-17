Полина Диброва раскрыла, с кем встретит Новый год после развода

После развода с Дмитрием Дибровым и начала отношений с бизнесменом Романом Товстиком известная ростовчанка Полина Диброва впервые поделилась подробностями своей личной жизни. Бизнеследи призналась, что этот Новый год станет для нее особенным и впервые пройдет в совершенно новой обстановке.
Отметим, что год стал для Полины Дибровой поворотным. После 16 лет брака она развелась с шоуменом Дмитрием Дибровым и официально начала отношения с предпринимателем Романом Товстиком. И теперь, когда скандал утих, Диброва решилась раскрыть детали.
— Я буду праздновать Новый год со своим любимым человеком, со своими детьми. В этот раз праздник приятный и необычный, потому что это — впервые. Совершенно другая обстановка, — рассказала Полина.
