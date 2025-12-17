Полина Диброва раскрыла, с кем встретит Новый год после развода

Отметим, что год стал для Полины Дибровой поворотным. После 16 лет брака она развелась с шоуменом Дмитрием Дибровым и официально начала отношения с предпринимателем Романом Товстиком. И теперь, когда скандал утих, Диброва решилась раскрыть детали.