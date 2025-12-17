Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полина Диброва раскрыла, с кем встретит Новый год после развода

Новая жизнь и другая обстановка: Полина Диброва рассказала о планах на праздник с возлюбленным.

Источник: Комсомольская правда

После развода с Дмитрием Дибровым и начала отношений с бизнесменом Романом Товстиком известная ростовчанка Полина Диброва впервые поделилась подробностями своей личной жизни. Бизнеследи призналась, что этот Новый год станет для нее особенным и впервые пройдет в совершенно новой обстановке.

Отметим, что год стал для Полины Дибровой поворотным. После 16 лет брака она развелась с шоуменом Дмитрием Дибровым и официально начала отношения с предпринимателем Романом Товстиком. И теперь, когда скандал утих, Диброва решилась раскрыть детали.

— Я буду праздновать Новый год со своим любимым человеком, со своими детьми. В этот раз праздник приятный и необычный, потому что это — впервые. Совершенно другая обстановка, — рассказала Полина.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!