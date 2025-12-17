Ричмонд
В НАК рассказали о профилактике вовлечения молодежи в терроризм

НАК: шортсы и рилсы используют для профилактики вовлечения молодежи в терроризм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Такие форматы подачи информации, как шортсы и рилсы, а также нейросети используют в России для профилактики вовлечения молодежи в терроризм, рассказал официальный представитель Национального антитеррористического комитета России (НАК) Андрей Пржездомский.

Информационную работу по профилактике терроризма среди молодежи нужно вести без примитивных подходов, поскольку молодые люди быстро распознают активную пропаганду и сразу «откладывают» ее в сторону, отметил Пржездомский на брифинге в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

«Значит, это должно быть ненавязчиво, это должно быть тонко, это должно быть ориентировано на потребителя, что называется. И у нас в целом ряде регионов, я скажу, сейчас в сфере профилактики именно работы с молодежью и подростками очень активно начинают использовать и нейросети. Потому что это то, что интересует, то, что нравится. Используют очень короткие, буквально на несколько секунд, видеоматериалы, ну и в виде шортсов, рилсов — вертикальные видео, которые размещаются в мессенджерах», — сказал официальный представитель НАК.