Клишас предложил проверить выносивших решения по делу Долиной судей

В июне 2024 года народная артистка Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 114 млн руб., но позже рассказала, что была обманута мошенниками. Было заведено уголовное дело, по нему проходили четверо подозреваемых и позже их приговорили к различным срокам: от четырех до семи лет лишения свободы.