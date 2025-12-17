В Омской области вдвое выросло число пролеченных от гепатита С

В текущем году на базе дневного стационара Инфекционной клинической больницы прошли лечение 436 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Этот показатель в два раза превысил уровень 2024 года. Еще 351 человек получил противовирусную терапию амбулаторно, что особенно важно для жителей отдаленных районов.
«К концу 2030 года планируется снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее чем на 15,0%, смертности не менее чем на 20,0%. Это обеспечит сохранение не менее чем 98 000 жизней», — рассказала главный врач БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова Д. М.» Инна Толох.
Реализуемая программа стала частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Его цель — значительное расширение доступности лечения. Благодаря современным препаратам вероятность победы над заболеванием теперь превышает 90%.
Руководитель медучреждения отметила, что в 2026 году планируется значительно увеличить число пациентов, которые получат терапию амбулаторно и в стационарах.
