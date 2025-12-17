В Омской области вдвое выросло число пролеченных от гепатита С

В текущем году на базе дневного стационара Инфекционной клинической больницы прошли лечение 436 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С. Этот показатель в два раза превысил уровень 2024 года. Еще 351 человек получил противовирусную терапию амбулаторно, что особенно важно для жителей отдаленных районов.