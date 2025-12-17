ГИБДД Братска проводит рейд по проверке тонировки автомобилей

В Госавтоинспекции подчеркивают, что чрезмерная тонировка серьезно снижает обзорность водителя, особенно в темное время суток и в сложных погодных условиях, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и может привести к авариям. Автолюбителей призывают добровольно привести свои автомобили в соответствие с нормами, чтобы обезопасить себя и других участников движения.