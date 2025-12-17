Ричмонд
ГИБДД Братска проводит рейд по проверке тонировки автомобилей

ГИБДД Братска проводит рейд по проверке тонировки автомобилей. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции города.

Источник: ТК Город

Сотрудники Госавтоинспекции города Братска и Братского района проводят специальное профилактическое мероприятие «Тонировка». Его цель — выявление транспортных средств, светопропускаемость стекол которых не соответствует техническим требованиям безопасности.

Согласно действующему регламенту, светопропускание ветрового стекла и стекол передних боковых дверей должно составлять не менее 70%. При визуальных признаках нарушения инспекторы применяют специальный прибор для точного замера.

Водителю, у которого обнаружена недопустимая тонировка, грозит административная ответственность. Первичное наказание по статье 12.5 КоАП РФ — штраф в размере 500 рублей. Если нарушитель готов немедленно устранить проблему, сняв пленку на месте, дело ограничивается этим штрафом.

Однако в случае отказа выполнить требование инспектор выдает письменное предписание. Если при повторной проверке тонировка не убрана, в действие вступает более серьезная статья 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Наказанием может стать штраф от 2 до 4 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 120 часов или административный арест до 15 суток.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что чрезмерная тонировка серьезно снижает обзорность водителя, особенно в темное время суток и в сложных погодных условиях, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения и может привести к авариям. Автолюбителей призывают добровольно привести свои автомобили в соответствие с нормами, чтобы обезопасить себя и других участников движения.