В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Андские кондоры, самые крупные из современных хищных птиц, поселились в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«Два андских кондора — самец и самка — поселились на старой территории Московского зоопарка, подведомственного (столичному — ред.) департаменту культуры. Это самые крупные из современных хищных птиц, которые обитают в Южной Америке, в горной цепи Анд», — говорится в сообщении.
В департаменте культуры отметили, что гости могут наблюдать кондоров в вольере экспозиции «Скала хищных птиц», где находится искусственная гора с многочисленными гротами и балконами. В соседнем вольере живут беркуты, могильники и степные орлы.
«Первой на территорию экспозиции переехала самка, а чуть позже к ней присоединился самец. В их вольере находятся домик, пни из бревен, присады и гнездовые ниши для будущего потомства. Птицам также подготовили бассейн с проточной водой», — добавляется в сообщении.
По информации департамента культуры, в рацион южноамериканских птиц входят говядина, крысы и перепелки.
«Сейчас у птиц проходит период адаптации друг к другу, оба кондора очень осторожны. Они общаются друг с другом во время кормления. В остальное время самка предпочитает держаться в нише наверху скалы, либо на верхушке дерева. А самец большую часть времени проводит внизу, исследуя вольер. Его можно легко отличить по большому темно-красному гребню на голове», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.