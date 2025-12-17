В Московском зоопарке поселились самые крупные из современных хищные птицы

«Сейчас у птиц проходит период адаптации друг к другу, оба кондора очень осторожны. Они общаются друг с другом во время кормления. В остальное время самка предпочитает держаться в нише наверху скалы, либо на верхушке дерева. А самец большую часть времени проводит внизу, исследуя вольер. Его можно легко отличить по большому темно-красному гребню на голове», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.