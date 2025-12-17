Состоятельные россияне в 2025 году стали чаще летать на Дальний Восток

Богатые россияне в 2025 году стали заметно больше путешествовать. Число перелётов у этой категории выросло на 11%. При этом большинство поездок приходится на внутренние направления.
Внутри страны традиционно лидируют Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Однако эксперты отмечают резкий всплеск интереса к дальневосточным и сибирским городам. Так, спрос на перелёты во Владивосток, Красноряск и Благовещенск вырос в два раза.
Как пояснил замдиректора по развитию авиарынка «Туту» Артём Кузьмин, Владивосток привлекает туристов не только гастрономией. Летом пик спроса связан с наблюдением за китами. Также значительно вырос интерес к Горно-Алтайску благодаря природе, культуре и новым инфраструктурным проектам. На 39% увеличилось число перелётов в Сыктывкар, куда едут за северным сиянием и к природным памятникам вроде плато Маньпупунер.
Зарубежные поездки состоятельных россиян выросли на 39%. В топе направлений — Турция, Китай и ОАЭ. Спрос на Китай, Францию и Таиланд за год удвоился. Заметно подрос интерес к Узбекистану. После отмены виз в несколько раз увеличилось число поездок в Оман.