Состоятельные россияне в 2025 году стали чаще летать на Дальний Восток

Как пояснил замдиректора по развитию авиарынка «Туту» Артём Кузьмин, Владивосток привлекает туристов не только гастрономией. Летом пик спроса связан с наблюдением за китами. Также значительно вырос интерес к Горно-Алтайску благодаря природе, культуре и новым инфраструктурным проектам. На 39% увеличилось число перелётов в Сыктывкар, куда едут за северным сиянием и к природным памятникам вроде плато Маньпупунер.