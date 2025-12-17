Россиян предупредили о новой схеме мошенников с гонконгским гриппом

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Мошенники начали звонить от имени поликлиники и просить жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики гонконгского гриппа, говорится в материале Т-Банка.
«Мошенники звонят от имени поликлиники и просят жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики вируса. Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течение болезни, возможном карантине и долгой реабилитацией. Вдобавок, якобы, записаться позже на прием уже не получится — не останется талонов», — объясняют специалисты.
Однако мошенническая схема на этом не заканчивается. Далее, чтобы прийти на прием, нужно якобы занять электронную очередь — для этого достаточно сказать код из смс, которым на самом деле является кодом для входа на «Госуслуги», и если человек поверит, мошенники получат доступ ко всей личной информации.
Но это тоже только часть схемы.
Следом жертве звонят «от лица» Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать — якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали «Госуслуги» и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета. «Чтобы защитить сбережения, человека просят срочно перевести все средства на “безопасный” счет, который на самом деле является счетом мошенников», — поясняется в материале.
Специалисты отмечают, что первые звонки начали поступать во «фрод-рулетку» после того, как Всемирная организация здравоохранения назвала гонконгский грипп доминирующим штаммом в России, и мошенники начали активно обыгрывать этот инфоповод в своих «скриптах» (сценариях обмана), чтобы украсть деньги.
По данным Т-Банка, телефонный «фрод» за этот год попал в мошеннические лидеры, обогнав схемы с инвестициями и «разводы» на сайтах объявлений — по сравнению с прошлым годом рост составляет 31%, а среднестатистическая жертва телефонного мошенничества помолодела на шесть лет: до 33 лет с 39.
Чтобы быстрее втереться в доверие и усыпить бдительность, преступники пишут от лица сотрудников крупных компаний и надзорных органов, внимательно следят за новостями и берут за основу для писем громкие инфоповоды, в частности, в этом году злоумышленники предлагали обойти блокировку популярных ресурсов в интернете.
Заместитель руководителя центра экосистемной защиты Т-Банка Илья Александров отметил, что мошенники в последнее время активно следят за новостной повесткой и используют громкие инфоповоды для обмана. «Таким образом влияние социальной инженерии начинается еще до того, как мошенник связался с потенциальной жертвой — шансы на успешный фрод растут», — заключил он.