Россиян предупредили о новой схеме мошенников с гонконгским гриппом

Однако мошенническая схема на этом не заканчивается. Далее, чтобы прийти на прием, нужно якобы занять электронную очередь — для этого достаточно сказать код из смс, которым на самом деле является кодом для входа на «Госуслуги», и если человек поверит, мошенники получат доступ ко всей личной информации.