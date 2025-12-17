Что такое «Тайный Санта», суть и правила игры, что подарить, если почти не знаешь человека

Формат вручения. Этот момент также заслуживает отдельного внимания. Именно здесь игра начинает обрастать деталями и сценариями, которые делают ее живой и запоминающейся. В офлайне это может быть общее собрание или вечеринка, когда подарки выкладываются под елкой, а получатели угадывают, от кого они пришли. Еще один вариант — внезапное «появление» подарка на рабочем месте получателя. В этом случае важно выгадать момент, чтобы незаметно оставить подарок. В онлайне возможны доставка курьером или по почте с сохранением анонимности.